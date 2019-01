Promotie: Varianten van de biomarker GFAP dragen op verschillende wijze bij aan de agressiviteit van een ongeneselijke hersentumor, het astrocytoom

Een glioom is een verzamelnaam voor hersentumoren die ontstaan uit de ongeremde celdeling van een type hersencel, de gliacel. Patiënten met het meest voorkomende en agressieve glioom overlijden vaak binnen 15 maanden na diagnose en genezing is met de huidige behandelmethoden, bestaande uit chirurgie, chemo- en radiotherapie, niet mogelijk. Een groot probleem in de behandeling is dat een glioom zich door het gezonde brein verspreidt en lastig door de therapie te bereiken is. Voor de ontwikkeling van een genezend medicijn is kennis van het mechanisme dat het verspreiden van de tumorcellen (tumorinvasie) reguleert hard nodig. Deze thesis beschrijft het onderzoek naar een onderdeel van de tumorcel dat essentieel is voor tumorinvasie, het cytoskelet. Het cytoskelet verbindt alle componenten binnen een cel en is te vergelijken met het menselijk skelet. Het cytoskelet bestaat uit een netwerk van filamenten die elk opgebouwd zijn uit verschillende type eiwitten. Deze eiwitten verschillen per type tumor en worden daarom vaak gebruikt als biomarker voor het vaststellen van de glioomdiagnose. Het gliale fibrillaire zure eiwit (GFAP) wordt gebruikt om een specifiek type glioom te identificeren, het astrocytoom. In deze thesis laten we zien dat er meerdere varianten van het eiwit GFAP bestaan en dat het specifiek bekijken van deze varianten meer en betere informatie geeft over de agressiviteit van een astrocytoom. Daarnaast laten we zien dat GFAP-varianten verschillend bijdragen aan tumorinvasiviteit waarmee het door het GFAP-eiwit gevormde cytoskelet een potentieel aangrijpingspunt is voor de behandeling.