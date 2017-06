Promotie: Van donor tot patiënt: verzamelen, valideren en analyseren van bloedtransfusiedata

Het Dutch Transfusion Data warehouse (DTD) is opgezet om de bloedtransfusiepraktijk te verbeteren. Het DTD koppelt gegevens over bloeddonors- en producten van de bloedbank aan patiëntgegevens van een (toenemend) aantal Nederlandse ziekenhuizen. Hoeven beoordeelt in haar onderzoek de datakwaliteit en laat enkele toegepaste analyses op de data zien. Een nadere analyse van data over anti-rhesusD-donors (nodig voor de rhesusprik) laat met een simulatiemodel bijvoorbeeld zien wat het effect is van verschillende donorwervingsscenario’s op de omvang en vergrijzing van de anti-rhesusD-donorpopulatie.

Bloedtransfusie is een niet weg te denken medische behandeling voor uiteenlopende patiëntgroepen. De toediening van bloed redt levens maar leidt soms ook tot nadelige bijwerkingen bij transfusieontvangers. Daarom zou je ideaal gezien het bloedgebruik zo laag mogelijk willen houden. Ook zijn er mogelijk eigenschappen van donors en bloedproducten die patiëntuitkomsten kunnen beïnvloeden. Het Dutch Transfusion Data warehouse (DTD) is opgezet om deze verschillende aspecten en de wisselwerking te bestuderen.

Hoeven heeft in dit onderzoek de datakwaliteit van het DTD beoordeeld door de data te vergelijken met externe bronnen (rapporten, eerder onderzoek, expert-meningen) en door verwachte patronen binnen de data zelf te bestuderen (tijdspatronen, plausibele waardes). Er bleken vaak meerdere diagnoses te zijn geregistreerd per patiënt, waardoor voor onderzoekers niet duidelijk is welke diagnose of operatie de indicatie (reden) voor transfusie was. Om de transfusie-indicatie automatisch te bepalen is een algoritme ontwikkeld en gevalideerd op basis van dossieronderzoek.

Toegepaste analyses op de data laten zien dat het aantal rode bloedceltransfusies in Nederland tussen 1996 en 2005 sterk is afgenomen, wat deels kan worden verklaard door een verschuiving van grotendeels chirurgische naar voornamelijk medische indicaties.

Mogelijke uitbreidingen van het DTD kunnen bijdragen aan toekomstig onderzoek naar donor-patiëntassociaties en benchmarkstudies ter verbetering van de transfusiepraktijk.