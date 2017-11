Promotie: Utilizing next generation DNA sequencing to elucidate the genetic cause of Mendelian disorders

Technologische innovatie binnen de gezondheidszorg zorgt voor een continue verbetering van diagnostiek en patiëntenzorg. In het vakgebied van de klinische genetica is ons vermogen om de genetische oorzaken van ziekten te ontdekken drastisch veranderd door de snelle ontwikkeling en toepassing van technieken om varianten in het DNA te detecteren. We voorzien hiermee niet alleen patiënten van een diagnose, maar we vergroten ook onze inzichten in de moleculaire en cellulaire rol van deze genen door het karakteriseren van deze varianten. Daarmee vergroten we onze kennis van de humane fysiologie en de impact van genetische dysfunctie.

Het werk dat gepresenteerd wordt in dit proefschrift omvat de introductie, de snelle ontwikkeling en het gebruik van next generation sequencing (NGS) – een krachtige methode om de sequentie van DNA te bepalen. We gebruiken NGS om genetische variatie te ontdekken in patiënten met een vermoedelijke Mendeliaanse aandoening, beginnend met het sequencen van gerichte genpanels, wat uit te breiden is naar grotere genomische regio’s met whole-exome sequencing (WES) en whole-genome sequencing (WGS) – allemaal binnen slechts enkele jaren na de ontwikkeling en introductie van NGS. Vervolgens maken we gebruik van moleculaire-, cellulaire- en diermodel-experimenten om te bevestigen dat de genetische varianten daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de aandoening van de patiënt.