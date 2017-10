Promotie: Urologische zorg voor kinderen met spina bifida: individueel afgestemd en zonder antibiotische profylaxe

In de SPIN-UTI studie zijn 176 kinderen uit Utrecht en Leuven met spina bifida anderhalf jaar gevolgd op diagnostiek, behandeling en preventie van urineweginfecties, en kwaliteit van leven. Uit onze uitgebreide Europese inventarisatie blijkt dat er geen uniform urologisch beleid is voor kinderen met spina bifida. Zegers toonde aan dat een urineweginfectie thuis kan worden uitgesloten door een negatieve esterasetest. Een kweek of het starten van antibiotica is dan ook niet nodig is. In de vijfduizend kweken die het onderzoeksteam deed, zagen ze een forse verbetering van de gevoeligheid voor antibiotica van bacteriën na het stoppen van de onderhoudsantibiotica.

Om de waarde van onderhoudsantibiotica te beoordelen zijn urinekweken beoordeeld, waarbij de helft van de kinderen stopte met de onderhoudsantibiotica. In de stopgroep kwamen weliswaar meer infecties voor, maar de statistische significantie is in de praktijk niet van belang: er moet meer dan 2 jaar profylaxe worden ingenomen om één extra blaasontsteking te voorkómen. De kinderen en hun ouders vulden de KINDL-R vragenlijst over lichamelijk en geestelijk welbevinden, zelfbeeld, familie, vrienden en school in. De scores waren duidelijk lager dan van gezonde controlekinderen. Ouders hadden daarbij nog lagere scores dan hun kinderen zelf. De scores werden niet beïnvloed door de ernst van de afwijking.