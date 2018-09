Promotie: Uitkomstmaten bij Traumatische Wervelletsels voor Patiënten en Behandelaars

Het meten van uitkomsten is belangrijk in de gezondheidszorg, zowel in de dagelijkse klinische praktijk als in onderzoeksverband. Traumatische letsels van de wervelkolom komen frequent voor en hebben, in vergelijking met letsels van de extremiteiten, voor patiënten grotere gevolgen op sociaal, functioneel en financieel gebied. Een deel van deze patiënten heeft tevens te maken met neurologische uitval door beschadiging van het ruggenmerg met ernstige en soms blijvende schade.

Ondanks vele vorderingen op het gebied van traumatische wervelkolomletsels bestaan er verschillende opvattingen over de optimale behandeling van deze patiënten, met of zonder neurologische uitval. Dat deze verschillende opvattingen naast elkaar kunnen bestaan heeft mede te maken met het ontbreken van goede meetinstrumenten om de uitkomsten van behandeling bij deze patiëntenpopulatie te meten en vast te leggen. Ons onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van ziekte-specifieke uitkomstinstrumenten voor patiënten met traumatische wervelletsels. Vanwege de mogelijke discrepanties tussen de uitkomsten gemeten vanuit het patiëntenperspectief in vergelijking met de klinische en radiologische beoordelingen door clinici, zijn er twee aparte instrumenten ontwikkeld: de AOSpine PROST (Patient Reported Outcome Spine Trauma) en de AOSpine CROST (Clinician Reported Outcome Spine Trauma).

Met de ontwikkeling van deze instrumenten, en straks met het completeren van de validatie studies, hebben wij een significante bijdrage geleverd aan het standaardiseren van uitkomstinstrumenten bij wervelkolom trauma. Chirurgen over de gehele wereld kunnen deze instrumenten gebruiken in de dagelijkse klinische praktijk en in onderzoeksverband om zo bij te dragen aan evidence-based en patiënt-gecentreerde zorg.