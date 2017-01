Promotie: Uitdagingen in diagnostiek en behandeling van slokdarm-maagovergang kanker

Slokdarmkanker is een agressieve vorm van kanker, waarvan de incidentie nog altijd toeneemt. Dit komt met name door de stijgende incidentie van het adenocarcinoom van de gastro-oesofageale overgang of junctie (GEJ). Over de optimale behandelingsstrategie voor deze tumoren bestaat nog veel onduidelijkheid. Doordat GEJ tumoren precies op de overgang van slokdarm naar maag zitten, bestaat er discussie over de juiste vorm van neo-adjuvante therapie als ook de soort chirurgie.

In het eerste deel van dit proefschrift laten we zien dat voorbehandeling met chemotherapie voor deze tumoren alleen van toegevoegde waarde is in een derde van de patiënten die hiervoor sensitief zijn. Daarom is het belangrijk om voorspellende biologische en radiologische factoren te vinden die de sensitiviteit van chemotherapie voor de start van behandeling kan voorspellen of tijdens de behandeling kan vaststellen om zo de eventuele behandelingsstrategie te kunnen aanpassen indien noodzakelijk. Met betrekking tot chirurgie (bij type II tumoren) zagen we dat bij een maagresectie de tumor in 71 procent van de patiënten in zijn geheel verwijderd was (radicale resectie), ten opzichte van 89 procent bij patiënten met een slokdarmresectie. Tevens zien we dat 11 procent van de patiënten uitzaaiingen heeft in hoog mediastinale lymfklieren, welke alleen meegenomen kunnen worden met een slokdarmresectie. Echter, multivariable analyse liet geen significant verschil zien op overlevingsduur tussen beiden chirurgische technieken. Dit werd bevestigd in de landelijke database, waaruit blijkt dat neo-adjuvante therapie een grotere invloed heeft op overleving.

In het tweede deel van het proefschrift laten we zien dat het gebruik van compressiekousen ter preventie van trombose na slokdarmresectie een effectieve maatregel is om trombose in deze patiënten te verminderen. Daarnaast zijn locatie van positieve lymfklieren en locatie en aantal recidieven belangrijke voorspellers van algehele overleving.