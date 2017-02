Promotie: Uitdagingen in de behandeling van hypertensie en hartfalen

Dit proefschrift richt zich op verschillende uitdagingen in de behandeling van hypertensie en hartfalen. In deel 1 van het proefschrift staat de behandeling van moeilijk behandelbare hypertensie centraal, met specifieke aandacht voor de invloed van medicatie op de diagnostiek naar secundaire oorzaken en voor de tekortkomingen van renale denervatie in de behandeling van hypertensie. De studies in deel 2 richten zich op de rol van het sympathische zenuwstelsel in hartfalen met behouden ejectie fractie en op renale denervatie als potentieel effectieve behandeling voor deze patiënten.