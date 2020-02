Promotie: Tumor organoids as a personalized model of human cancer

De kanker van iedere patiënt is anders. Daarom verdient ook elke patiënt een behandeling op maat. Maar hoe weet je welke behandeling het beste is voor de patiënt die voor je zit? Eén manier zou zijn om tumorcellen van die patiënt in het lab te kweken, om vervolgens de gevoeligheid voor een bepaalde behandeling simpelweg te testen. In dit proefschrift onderzoeken we deze en andere toepassingen van tumor organoïden, drie-dimensionaal groeiende mini-tumoren in het lab, afkomstig van specifieke patiënten.

Eerst beschrijven we de mogelijkheid van organoïden om modelsystemen te creëeren voor zeldzame kankertypes, zoals neuroendocrine carcinomen. Ook bekijken we de uitdagingen van het groeien van tumor organoïden van longkanker. Dit lukt minder goed dan voor bijvoorbeeld darmkanker organoïden. Dit komt onder meer doordat gezond longweefsel ook als organoïden kan gaan groeien en de tumor organoïden kan wegconcurreren. We vergelijken verschillende methodes om deze uitdaging in kaart te brengen. Daarnaast beschrijven we het opzetten van een modelsysteem waarin tumor organoïden samen worden gekweekt met immuuncellen van diezelfde patiënt. Hierdoor kan de gevoeligheid van tumorcellen voor immuuntherapie bepaald worden. We gebruiken deze technologie in de context van een klinische studie, om te bepalen waarom sommige darmkanker patiënten wel, en andere niet reageren op immuuntherapie. Tot slot bepalen we of het mogelijk is om de gevoeligheid van darmtumoren voor chemotherapie te testen op tumor organoïden. We zien dat de gevoeligheid voor irinotecan goed bepaald kan worden op organoïden, maar dat er geen voorspellende waarde is voor een andere chemotherapie (oxaliplatin).