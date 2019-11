Promotie: Triggers for the release of extracellular vesicles from dendritic cells

Stimulatie van de productie van extracellulaire membraanblaasjes door dendritische cellen: implicaties voor presentatie van antigenen

Het immuunsysteem biedt essentiële bescherming tegen ziektes, zowel in mens als dier. Het bestaat uit twee takken: de aspecifieke en de specifieke afweer. De eerste vormt een grove barriere, terwijl de tweede meer precieze bescherming biedt en een “geheugen” heeft. Dit geheugen wordt door bijvoorbeeld vaccinaties gegenereerd. De twee systemen worden verbonden door Dendritische cellen (DC). DC’s spelen een sleutelrol in de activatie van adaptieve immuunresponsen, door middel van het activeren van T-cellen. Dit doen DC’s door het opnemen en presenteren van moleculen die van pathogenen of maligne cellen afkomstig zijn. Voor een adequate immuunrespons is het van belang dat het adaptieve immuunsysteem onderscheid kan maken tussen lichaamseigen en lichaamsvreemde moleculen. Eén foutje kan leiden tot auto-immuniteit, waarbij de immuunrespons naar het lichaam gericht wordt. DC’s presenteren zowel lichaamseigen en lichaamsvreemde moleculen, waardoor een potentieel gevaarlijke situatie ontstaat. Echter, in de meeste gevallen wordt auto-immuniteit voorkomen, maar welke mechanismen hieraan bijdragen is nog niet volledig bekend. In dit proefschrift onderzoeken we de potentiele rol van de van DC’s afkomstige membraanblaasjes. Het was al bekend dat deze membraanblaasjes, net als DC’s, moleculen kunnen presenteren aan T-cellen. Wij hebben hieraan toegevoegd door de identificatie van twee stimuli die DC’s aanzetten tot het loslaten van membraanblaasjes: interacties tussen T-cellen en DC’s, en de opname van bacterien door DC’s gevolgd door expulsie hiervan. Deze bevindingen dragen bij aan het verklaren van de rol van deze membraanblaasjes in het activeren van het adaptieve immuunsysteem. Dit kan implicaties hebben voor het ontwerpen van effectievere vaccins.