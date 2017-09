Promotie: Transcriptionele regulatie van oncogene TGF-β signalering in borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en leidt jaarlijks wereldwijd tot 521.000 doden. Dit hoge sterftecijfer wordt veroorzaakt door metastase, het proces waarin tumorcellen zich van de primaire tumor kunnen afsplitsen, zich door het lichaam kunnen verplaatsen, in andere organen kunnen nestelen en groeien, en de functie van het weefsel aldaar kunnen verstoren. In dit proefschrift onderzoekt Lourenço hoe de signalen van het TGF-β netwerk zulke kwaadaardige veranderingen kunnen veroorzaken in het borstweefsel. Daarnaast onderzoekt ze in welke context TGF-β signalering de normale tumor-onderdrukkende werking in gezonde cellen verliest en kwaadaardige eigenschappen verkrijgt.

Het wordt veelal aangenomen dat de tumorcellen hun invasieve capaciteiten krijgen door de activatie van het cellulaire “Epitheliale-naar-Mesenchymale Transitie” (EMT) proces. Het EMT-proces wordt geactiveerd door afwijkende cellulaire signalen. Cellulaire signalen komen van omringende cellen en zijn belangrijk om een cel instructies te geven bij allerlei fysiologische processen. Elke cel in ons lichaam wordt aangestuurd door een combinatie van cellulaire signalen, ook de epitheelcellen van het borstweefsel. TGF-β signalering is een belangrijke vorm van cellulaire signalering en is belangrijk tijdens de ontwikkeling van het embryo, maar ook voor de homeostase van cellen in het volwassen lichaam. Daarnaast is de activatie van TGF-β ook gekoppeld aan het ontstaan en het in staat houden van borstkanker. De activatie van het TGF-β netwerk in borstepitheelcellen is genoeg om ze te veranderen van stabiele kubusvormige cellen naar lang gestrekte cellen met invasieve eigenschappen. Hierdoor wordt TGF-β gezien als een belangrijke factor voor de inductie van het EMT-proces.