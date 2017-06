Promotie: Transcriptionele regulatie en cellulaire strategieën in neuroregeneratie

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar celtherapie om het beschadigde centraal zenuwstelsel (CZS) te repareren. Dit proefschrift gaat over de mogelijkheid om met neurale en mesenchymale stamcellen perinatale hypoxisch-ischemische (HI) hersenschade te herstellen. Bij deze hersenschade door zuurstoftekort in het bloed is door Braccioli ook het gebruik van exosomen, een cel-vrije therapie, als een alternatieve optie onderzocht.

Neurogenese en gliogenese zijn processen in het centraal zenuwstelsel (CZS) die zowel tijdens de ontwikkeling als na schade optreden. Deze strikt gereguleerde processen vinden, zowel gedurende embryogenese als op volwassen leeftijd, plaats in gespecialiseerde ‘niches’ van het CZS om nieuwe functionele cellen te verkrijgen vanuit gedefinieerde voorlopercellen zoals neurale stamcellen (NSCs). In dit proefschrift heeft Braccioli een meerzijdige experimentele aanpak gebruikt om de biologie van NSCs in vitro en in vivo beter te begrijpen.

Transcriptionele regulatie is cruciaal omdat de expressie van specifieke genen in NSCs essentieel is om het tijdstip en de uitkomst van het differentiatieproces te bepalen. In dit proefschrift toont Braccioli aan dat twee transcriptiefactoren, Foxp1 en Sox4, essentieel zijn voor het aansturen van respectievelijk neurogenese en gliogenese. Mutaties in het Foxp1 gen zijn geassocieerd met spraakafwijkingen, autisme en andere verstandelijke beperkingen. In dit proefschrift heeft de onderzoeker uitgezocht welke moleculaire mechanismen, aangestuurd door Foxp1, betrokken zijn bij differentiatie van NSCs. Sox4 is eerder beschreven als een remmer van gliogenese en myelinisatie in oligodendrocyt voorlopercellen. Naar aanleiding daarvan heeft hij verder onderzocht wat de rol en onderliggende moleculaire mechanismen zijn van Sox4 tijdens de regulatie van oligodendrogenese.