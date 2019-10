Promotie: Towards MRI-guided radiotherapy for pediatric patients with abdominal tumors

Wilms-tumoren en neuroblastoom behoren tot de meest voorkomende abdominale tumoren bij kinderen. Ondanks dat gerapporteerd is dat radiotherapie gunstig is voor overleving van kanker, zijn deze tumoren gerelateerd aan een verhoogd risico op toxiciteit van normaal weefsel. Bij de afdeling radiotherapie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht bestaat de huidige behandeling voor deze patiënten uit fotonen therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van de volumetric arc therapy (VMAT) techniek. Het voornaamste doel van deze thesis was het onderzoeken van het voordeel van gebruik van nieuwe radiotherapie technieken, zoals magnetic resonance imaging (MRI)-guided fotonen therapie en intensity-modulated protonentherapie (IMPT), voor behandeling van deze patiëntengroep. Op basis van het werk gepresenteerd in deze thesis, zijn de voornaamste conclusies als volgt: (1) De gemiddelde onzekerheden door beweging en de patiënt set-up bleken beperkt te zijn; (2) Het werd bewezen dat IMPT gegeven via posterior-oblique bestralingsvelden dosimetrisch gunstiger en meer robuust is tegen inter-fractie anatomische veranderingen dan de beschikbare cone beam computed tomography (CBCT)- en MRI-gestuurde fotonen technieken; (3) Nauwkeurige MRI-only fotonen en protonen dosisberekeningen waren mogelijk met gebruik van de voorgestelde methode voor synthetische CT generatie. Het werk gepresenteerd in deze thesis heeft dus bijgedragen aan de onderbouwing van het principe voor de introductie van MRI-gestuurde protonentherapie behandelingen voor pediatrische patiënten met abdominale tumoren (WT en NBL). Met MRI-gestuurde protonentherapie mogen verdere dosisreducties verwacht worden in vergelijking met de huidige radiotherapie technieken. Deze techniek lijkt voornamelijk veelbelovend te zijn voor de pediatrische populatie, waarvoor er een speciaal belang is in het sparen van normale weefsels om het risico op stralingsgeïnduceerde complicaties na de behandeling te verlagen.