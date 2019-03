Promotie: Towards a speech BCI: The relation between sensorimotor cortex activity and speech, articulator and facial movements

Mensen communiceren op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de handen of de mond te bewegen. Voor mensen die verlamd zijn is het echter veel ingewikkelder om zichzelf te uiten. Mensen die (vrijwel) geheel verlamd zijn, maar nog wel kunnen denken en voelen lijden aan het Locked-In Syndroom (LIS) en zijn zogezegd gevangen in hun eigen lichaam. Nieuwe technologieën hebben zich in de laatste jaren ontwikkeld om deze mensen te helpen communiceren. Een brain-computer interface (BCI) systeem kan bijvoorbeeld hersensignalen meten en omzetten naar uitgeschreven tekst of gesynthetiseerde spraak. Zo kan iemand die geheel verlamd is toch communiceren door te denken aan bijvoorbeeld een klank of een woord. Deze systemen zijn echter nog lang niet goed genoeg om thuis door patiënten gebruikt te worden, omdat de interpretatie van gemeten hersen signalen erg lastig is. Zo kunnen bijvoorbeeld de hersensignalen die zich voordoen bij het uitspreken van een simpele klank beïnvloed worden door de manier waarop die geuit wordt, of door de klank die eraan voorafgaat. Welke factoren een invloed hebben is nog niet duidelijk. In deze thesis laat ik zien dat de duur en snelheid van het uitspreken van een klank, en de overgang tussen klanken, de hersensignalen beïnvloeden. De uitspraak van één klank gaat gepaard met meerdere hersenactiviteitspatronen en niet met één enkele. Daarnaast laat ik zien dat gelaatsuitdrukkingen gebruikt kunnen worden voor communicatie, bijvoorbeeld voor het uitdrukken van emoties, en dat dit mogelijk is door te meten van een klein gebiedje in de hersenen.