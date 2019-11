Promotie: Towards a Regime of Responsibility of Armed Groups in International Law

Laura Íñigo Álvarez verdedigt haar proefschrift "Towards a Regime of Responsibility of Armed Groups in International Law" aan de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek voorziet in een opheldering van de onzekerheden rond de aansprakelijkheid van gewapende groepen.

De rol van gewapende groepen is binnen de rechtsgebieden humanitair oorlogsrecht en mensenrechten een fundamenteel onderwerp van discussie geworden. De groeiende aandacht voor dit onderwerp wordt gelinkt aan de toename van het aantal niet-internationaal gewapende conflicten in de afgelopen decennia, en de bijkomende noodzaak om de juridische vraagstukken rond deze groepen te adresseren. Met name bestaat er aanzienlijke onzekerheid over het aansprakelijkheidskader voor gewapende groepen onder het internationaal recht. Terwijl er veel is geschreven over de elementaire internationale verplichtingen van deze groepen, is een aansprakelijkheidskader in het internationaal recht weinig bestudeerd. Het overkoepelende doel van deze dissertatie is derhalve om te onderzoeken hoe de principes van internationale aansprakelijkheid dusdanig ontwikkeld en aangepast kunnen worden om gewapende groepen als collectieve entiteiten te beschouwen.

Aansprakelijkheid

Dit hoofddoel is onderverdeeld in drie subdoelen. Eerst tracht dit onderzoek het concept van aansprakelijkheid in het internationaal recht te analyseren, en te beoordelen wat de juridische en praktische gronden zijn die pleiten voor de ontwikkeling van een dergelijk regime. Als tweede analyseert dit proefschrift de levensvatbaarheid van het ontwikkelen van een aansprakelijkheidsregime voor gewapende groepen op basis van regels van attributie. Als derde verkent deze studie de mogelijke juridische consequenties van aansprakelijkheid voor gewapende groepen, met bijzondere aandacht voor de verplichting om schadevergoeding aan slachtoffers te verschaffen. De dissertatie heeft ook bijgedragen aan verdieping van de academische discussie over de organisatiestructuur van gewapende groepen, wat een van de voornaamste uitdagingen is voor de regulering van gewapende groepen binnen het internationaal recht.

Universidad de Sevilla en Universiteit Utrecht

Dit onderzoek komt voort uit een Joint Doctorate agreement tussen de Universidad de Sevilla en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is gedaan aan het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, meer specifiek ana het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL). Het proefschrift hoort bij de onderzoekslijn ‘Human rights and international obligations’ van UCALL.