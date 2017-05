Promotie: Toezicht houden op de bioeconomie

Het is cruciaal om toezicht te houden op de broeikasgassen die worden uitgestoten in de wereldwijde toeleveringsketen van biomassa, schrijft promovendus Chun Sheng Goh. Hij vult in zijn proefschrift belangrijke kennishiaten.

In de biomassaketen levert verandering in landgebruik (land-use change, LUC) de grootste bijdrage broeikasgassenuitstoot. Ten gevolge van LUC verandert ook de koolstofvoorraad (carbon stock change, CSC). In de afgelopen decennia werd 8 tot 20% van de jaarlijkse wereldwijde antropogene CO2-uitstoot in feite veroorzaakt door alle CSC-LUC.

Om inzicht te krijgen in de implicaties van het creëren van een nieuwe bedreiging van mondiale CSC-LUC, richtte Goh zich op de belangrijkste kennishiaten met betrekking tot het volgen van de biomassastromen voor de bioeconomie, het meten van de effecten van de extra bedreiging voor CSC-LUC en het beoordelen van landbeschikbaarheid voor de toekomstige productie van biomassa.

Goh concludeert dat het minstens zo belangrijk is om de vragen ‘hoe’ en ‘wat’ te beantwoorden als ‘wat’ en ‘wanneer’ als het gaat om het creëren van lokale en mondiale strategieën om de productie hoog en tegelijkertijd de uitstoot in de biobrandstofketen zo laag mogelijk te houden.