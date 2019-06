Promotie: Tissue biomarkers of the host immune response in breast cancer

Dit proefschrift heeft zich gericht op weefsel biomarkers van de immuun respons in borstkanker. In het eerste deel hebben we gekeken of TILs leeftijdsafhankelijk zijn in patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. We hebben aangetoond dat jonge patiënten met vroeg stadium borstkanker meer TILs lijken te hebben dan oudere patiënten met borstkanker, zowel in HE-gekleurde coupes als in coupes gekleurd voor CD3 en CD8. Dit verschil lijkt gedeeltelijk verklaard te worden door ER-expressie en tumorgraad. Desondanks zijn jonge borstkankerpatiënten in een vroeg stadium waarschijnlijk de beste kandidaten voor immunotherapie. In het tweede deel van dit proefschrift hebben we gekeken naar PD-1 en PD-L1 expressie in sporadische vrouwelijke borstkanker patiënten, mannen met borstkanker en erfelijke borsttumoren bij vrouwen gerelateerd aan de BRCA1/2-mutatie. We hebben aangetoond dat PD-1 en PD-L1 expressie varieert tussen de verschillende typen borstkankerpatiënten, met de hoogste expressie in patiënten met BRCA1/2-gerelateerde tumoren. Deze laatste groep zou op basis van de resultaten uit dit proefschrift het meest interessant zijn voor aanvullende studies naar immuuntherapie met checkpointremmers. Tot slot hebben we de expressie van beide immuun-checkpoints vergeleken tussen primaire tumoren en gematchte afstandsmetastasen. We zagen dat in een groot aantal patiënten de expressie van PD-1 en PD-L1 verschillend is tussen primaire tumoren en gematchte afstandsmetastasen. Voor het gebruik van PD-1 en PD-L1 als biomarkers, lijkt het herbeoordelen van PD-1 en PD-L1 expressie in de afstandsmetastasen op basis van deze resultaten daarom belangrijk.