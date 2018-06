Promotie: Tinnitus en andere subjectieve uitkomsten in de evaluatie van cochleaire implantatie

Eenzijdige cochleair implantatie is momenteel de standaardbehandeling voor tweezijdige doofheid bij volwassen patiënten. Naast doofheid, hebben deze patiënten vaak ook last van tinnitus (oorsuizen).

In het eerste gedeelte van dit proefschrift wordt het effect van cochleaire implantatie op tinnitus onderzocht. Tinnitus is een subjectieve klacht en wordt daarom geëvalueerd met behulp van subjectieve meetinstrumenten (vragenlijsten). Andere subjectieve meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden bij de evaluatie van cochleaire implantatie zijn ‘kwaliteit van leven’ en ‘kwaliteit van horen’ vragenlijsten, welke in het tweede gedeelte van dit proefschrift worden onderzocht. In de huidige gezondheidszorg bestaat er een toenemende interesse in het gebruik van subjectieve meetinstrumenten. In de standaard klinische evaluatie na cochleair implantatie worden deze vragenlijsten momenteel echter nog weinig gebruikt.

Samenvattend laat dit proefschrift zien dat het merendeel van de patiënten een vermindering van tinnitus ervaart na cochleaire implantatie. Echter, in een minderheid van de patiënten vindt verergering van reeds bestaande tinnitus, of zelfs inductie van nieuwe tinnitus plaats. Verder toont dit proefschrift aan dat de subjectieve gehoor ervaringen van patiënten niet altijd overeen komen met de objectief gemeten gehoorprestaties.

Dit proefschrift onderstreept hiermee het belang en de noodzaak van het gebruik van vragenlijsten in de evaluatie van cochleaire implantatie.