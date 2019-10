Promotie: The Roles of CTCF and Chromatin Looping in Organizing a Functional Genome

Levende dingen bestaan uit microscopische eenheden, cellen, die sterk variëren in vorm en gedrag. Elke cel in een organisme bevat dezelfde genetische instructies, of DNA, verpakt in chromosomen. Slechts een klein deeltje van de verbazingwekkend lange en complexe set menselijke DNA-moleculen codeert voor genen, de instructies voor het maken van verschillende soorten cellen (hersenen, hart, huid, enz.). Elk celtype heeft een specifieke set genen ingeschakeld.

Genactiviteit (de "aan" of "uit" toestand van een gen) wordt gedeeltelijk bepaald door hoe DNA is georganiseerd. Inactieve genen zijn bijvoorbeeld strakker verpakt, terwijl actieve genen meer open zijn. Om veel van een bepaald genproduct te maken, kan een gen in de buurt komen van een genetische schakelaar (een enhancer, letterlijk “versterker”), waarbij een lus vormt en de activiteit van het gen stimuleert wordt. Andere DNA-lussen kunnen voorkomen dat enhancers de verkeerde genen inschakelen door geïsoleerde structuren te maken, die domeinen worden genoemd.

Inzicht in hoe DNA-lussen en domeinen gevormd worden en hoe deze structuren genen besturen, is het centrale thema van dit werk. Wij onderzoeken de rol van het architecturale proteïne CCCTC-bindende factor (CTCF) bij het bepalen van de richting waarin lussen worden gevormd, de rol van verschillende genetische sequenties bij het opzetten van een domein, en we zetten microscopietools op in afzonderlijke menselijke cellen om een enhancer en gen te zien samenkomen. Een beter begrip van gencontrole in 3D is nodig om te snappen hoe cellen hun identiteit veranderen tijdens de ontwikkeling en in ziekte, en draagt mogelijk bij aan toekomstige therapieën.