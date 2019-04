Promotie: The role of vitamin K in vascular calcification, cardiovascular disease and type 2 diabetes

Vitamine K krijgen we via onze voeding binnen in twee vormen: phylloquinone en menaquinonen. Vitamine K is essentieel voor de activatie van verschillende eiwitten, Matrix-Gla eiwit en osteocalcine zijn voorbeelden hiervan. Matrix-Gla eiwit kan het proces van slagaderverkalking tegengaan, een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Osteocalcine speelt een rol in de glucosehuishouding, waardoor vitamine K het risico op type 2 diabetes kan verlagen.

We vonden dat een hoge menaquinonen inname mogelijk het risico op coronaire hartziekten verlaagt. In onze mendeliaanse randomisatie studie, een studie waarbij genetische variatie als surrogaatmarker voor vitamine K wordt gebruikt, lijkt dit verband oorzakelijk te zijn. Ter onderbouwing van deze theorie onderzochten we het effect van menaquinonen supplementen op slagaderverkalking in mensen met type 2 diabetes in een gerandomiseerde en placebogecontroleerde studie. Dit onderzoek liet geen effect zien van de supplementen op slagaderverkalking.

Verkalking kan voorkomen in de binnenste (intima) of middelste (media) laag van de slagader. In een vergelijking van de risicofactoren voor deze twee types kalk bleek roken specifiek te zijn voor intima kalk en diabetes specifiek voor media kalk. Oudere leeftijd, mannelijk geslacht en statinegebruik waren risicofactoren voor beide types vaatkalk.

Tenslotte leek circulerend phylloquinone het risico op type 2 diabetes te verlagen in een mendeliaanse randomisatie studie. Toekomstig onderzoek moet aantonen of dit verloopt via activatie van osteocalcine want de huidige studies laten geen sluitend bewijs zien. Kortom, het onderzoek in dit proefschrift suggereert dat vitamine K het risico cardiometabole ziekte kan verlagen.