Promotie: The role of the upper respiratory tract microbiota in childhood respiratory infections

Luchtweginfecties zorgen wereldwijd nog steeds voor een groot deel van de ziektecijfers en blijven de primaire oorzaak voor sterfte op kinderleeftijd. In dit proefschrift bestuderen we de relevantie van de luchtwegmicrobiota in kinderen met luchtweginfecties en beschrijven we tevens onze aanbevelingen voor toekomstig onderzoek waarin de nieuwe kennis uit dit proefschrift ervoor zal zorgen dat de diagnostiek, behandeling en preventie van luchtweginfecties bij kinderen gebruik gaat maken van hedendaagse sequencing methoden. Onze resultaten tonen dat de microbiota van de neuskeelholte de poortwachter zijn voor luchtweggezondheid. We vonden namelijk een consortium van bacteriën die consistent geassocieerd waren met gezondheid. Aan de andere kant identificeerden wij specifieke virussen en bacteriën die sterk waren geassocieerd met bovenste en onderste luchtweginfecties. Door de informatie over deze virussen, bacteriën, maar ook kindkarakteristieken te combineren konden we zelfs ziekte van gezondheid onderscheiden met een baanbrekende nauwkeurigheid. Tevens zagen we dat vaccinatie tegen RSV middels palivizumab als zuigeling, nog effect had op op de luchtwegmicrobiota op de leeftijd van 6 jaar. Ook zagen we dat de microbiota samenstelling op zeer jonge leeftijd geassocieerd was met de vatbaarheid voor luchtweginfecties later in het leven. Deze data suggereren dat de nasopharyngeale microbiota vroeg in het leven een belangrijke rol speelt in het behouden van het evenwicht dat bepalend is voor luchtweggezondheid danwel ziekte op kinderleeftijd. De microbiota van de nasopharynx lijkt veelbelovend te zijn voor toekomstige diagnose, behandeling en preventie van luchtweginfecties bij kinderen.