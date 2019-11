Promotie: The role of early oral feeding in improving surgical recovery after esophagectomy

Een slokdarm operatie is een belangrijke pijler in de behandeling van slokdarmkanker. Over de jaren heen is de overleving van deze kanker een stuk verbeterd door onder andere de introductie van chemoradiotherapie. De slokdarmoperatie zelf wordt echter nog steeds geassocieerd met een hoog risico op complicaties. Met name pulmonale complicaties en naadlekkage zijn belangrijke factoren voor een gecompliceerd beloop van herstel.

Om dit complicatierisico te verminderen en herstel te bevorderen is er veel onderzoek gedaan naar met name minimaal invasieve chirurgie en implementatie van snel herstel programma’s zoals ‘enhanced recovery after surgery’ (ERAS). Na een slokdarmoperatie blijft het moment van starten met orale voeding echter een dilemma. Patiënten krijgen na de operatie standaard sondevoeding voor minimaal 5 dagen vanwege angst voor de gevolgen van een naadlekkage of aspiratie. Echter is de literatuur omtrent het ontstaan of verergeren van deze complicaties door snel starten met orale voeding na de operatie schaars.

In dit proefschrift worden verschillende studies beschreven gericht op het vroeg starten van orale voeding na een slokdarmoperatie. Deze studies laten zien dat direct starten met orale voeding deze operatie veilig is en dat de incidentie en de ernst van naadlekkage of aspiratie pneumonie gelijk zijn met patiënten die sondevoeding kregen na de operatie. Daarnaast is direct starten met orale voeding niet verantwoordelijk voor meer gewichtsverlies na de operatie en is herstel van de operatie onveranderd. Concluderend, is de implementatie van directe orale voeding na een slokdarmoperatie veilig en haalbaar.