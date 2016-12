Promotie: De regulatie van zijwortelontwikkeling in Arabidopsis thaliana door redundante PLETHORA-transcriptiefactoren

In Arabidopsis thaliana, een plantje dat vaak wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, ontstaan steeds nieuwe zijwortels op korte afstand van de groeiende hoofdwortel. Dit dynamische proces vormt de basis voor de architectuur van het wortelstelsel. Promovenda Yujuan Du onderzocht het moleculaire netwerk van de redundante PLETHORA (PLT) genen, die voor het APETALA2-domein transcriptiefactoren coderen en de positie en uitgroei van zijwortels controleren.

Tijdens de uitgroei van zijwortels worden weefsels en een meristeem gevormd in een nieuwe ontwikkelings-as die loodrecht staat op de groeirichting van de hoofdwortel. Du concludeerde dat de PLETHORA-genen PLT3, PLT5 en PLT7 ervoor zorgen dat de zijwortels niet te dicht bij elkaar groeien, aangezien de afwezigheid van deze genen resulteerde in geclusterde zijwortels. De uitgroei van zijwortels was verstoord in plt3plt5plt7-mutanten vanaf de transitiefase tussen Stadium I en II, waar centrale cellen niet in staat zijn de celdelingen uit te voeren die het primordium in meerdere lagen verdelen. Bovendien komen karakteristieke weefselspecifieke en meristeem-regulerende genen niet of afwijkend tot expressie. Herintroductie van elk van de PLT-eiwitten herstelde al deze defecten.

Daarnaast concludeert Du dat de PLT3, PLT5 en PLT7-genen ‘bottlenecks’ zijn voor de vorming van een nieuwe ontwikkelings-as in zijwortels. Verder karakteriseerde ze de drie LATERAL ORGAN BOUNDARIES DOMAIN (LBD)-eiwitten LBD14, LBD18 en LBD29, die direct binden aan PLT-promoters en de positie en uitgroei van zijwortels beïnvloeden.