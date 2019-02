Promotie: The outcome of psychosis

Het doormaken van een psychose heeft een grote persoonlijke en maatschappelijke impact. Gemiddeld leven patiënten met schizofrenie spectrum stoornis of psychose 10 tot 25 jaar korter dan de algemene bevolking. Echter, de uitkomst van de ziekte is erg variabel. In dit proefschrift worden voorspellende factoren van gezondheidsuitkomsten onderzocht. Dit is belangrijk, omdat kennis over de uitkomsten van een psychotische aandoening mogelijk in de toekomst kan bijdragen aan een beter ziektebeloop en meer herstel. Verder willen patiënten en hun familie weten wat ze eventueel kunnen verwachten met betrekking tot het beloop van de ziekte en welke behandeling moet worden ingezet om het beloop gunstig te beïnvloeden.

In het eerste deel van het proefschrift worden studies gepresenteerd waarin determinanten in de kindertijd en klinische determinanten na de ontwikkeling van psychose worden onderzocht, gerelateerd aan het symptomatisch herstel en het maatschappelijk herstel. In het tweede deel ligt de nadruk op fysieke uitkomsten (metabole problemen en de reuk) van de psychotische aandoeningen en de associatie met klinische en neurobiologische eigenschappen.

De bevindingen uit dit proefschrift zijn veelbelovend met betrekking tot het voorspellen van uitkomsten van een psychotische aandoening en de relatie met demografische, neurobiologische en klinische factoren. Verminderd hersenvolume en bijbehorende cognitieve beperkingen lijken geassocieerd te zijn met de lichamelijke problemen die worden gezien bij een psychotische aandoening. Tevens kan worden geconcludeerd dat psychische en lichamelijke gezondheid bij de ontwikkeling en het beloop van een psychotische aandoening samenhangen. Mogelijk zijn factoren gerelateerd aan psychiatrische uitkomsten (deels) overlappend met de precursoren van de lichamelijke uitkomsten.