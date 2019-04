Promotie: The heart in distress - Old and new biomarkers

Biomarkers worden frequent gebruikt in de diagnostiek naar hart- en vaatziekten. In dit proefschrift worden verschillende cardiovasculaire biomarkers onderzocht in diverse klinische situaties. Het eerste deel focust zich op troponinestijging na niet-cardiale operaties, ook wel postoperatieve hartschade genoemd. Effectieve preventie en behandelingsmogelijkheden voor postoperatieve hartschade ontbreken op dit moment. Het is daarom cruciaal om meer kennis over de onderliggende oorzaken van postoperatieve hartschade te verzamelen en op die manier uiteindelijk de behandeling en prognose van deze patiënten te verbeteren.

Daarnaast hebben we gekeken naar de rol van extracellulaire vesicles in hart- en vaatziekten. Extracellulaire vesicles (EVs) zijn kleine blaasjes in het bloed die belangrijk zijn in de communicatie tussen cellen. Omdat deze vesicles waardevolle informatie bevatten van de cellen waaruit ze zijn voortgekomen, kunnen ze bijdragen aan het verkrijgen van meer kennis over de onderliggende mechanismen van hart- en vaatziekten. Wij hebben gevonden dat EVs mogelijk betrokken zijn in het antistollingseffect van statines en bij gecombineerd orgaan falen in het cardiorenaal syndroom.

Tot slot beschrijven we verschillende uitdagingen die wij zijn tegenkomen bij het uitvoeren van een klinische studie naar de oorzaken van postoperatieve hartschade. De inclusie van patiënten snel na een grote operatie voor deze multidisciplinaire studie verloopt moeilijk. Het is echter wel van groot belang om de oorzaken van postoperatieve hartschade te onderzoeken om op die manier meer kennis te verzamelen en uiteindelijk de prognose van deze patiënten te kunnen verbeteren. Het gebruik van nieuwe biomarkers, zoals extracellulaire vesicles, kan hier mogelijk een rol bij spelen.