Promotie: The Genetic Spectrum of Lipodystrophies: The Realm of PPARγ, AGPAT2 and Beyond

In de afgelopen veertig jaar is het aantal mensen met overgewicht en obesitas wereldwijd enorm gegroeid. Recente cijfers laten zien dat wereldwijd 5% van de kinderen en 12% van de volwassen lijdt aan obesitas. Er wordt momenteel ook wel gesproken van een wereldwijde obesitas-epidemie. Overgewicht en obesitas vormen een groot gezondheidsrisico, omdat beide aandoeningen kunnen leiden tot ernstige complicaties, zoals insuline resistentie (verminderde gevoeligheid van weefsels voor insuline), type 2 diabetes mellitus (suikerziekte), verhoogde bloeddruk, dyslipidemie (afwijking in de vetconcentraties in het bloed), leververvetting en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Als gevolg van deze complicaties leidt de obesitas-epidemie ook tot hoge economische en maatschappelijke kosten.

Overgewicht en obesitas ontstaan wanneer de energie-inname groter is dan het energie-verbruik. Het blijkt dat veel mensen het moeilijk vinden om de energie-inname te verminderen, dan wel het energie-verbruik te verhogen. Gezien de enorme stijging in het aantal mensen met overgewicht/obesitas en de daarmee gepaard gaande metabole complicaties bestaat er de noodzaak voor efficiënte therapieën. Voor de ontwikkeling van efficiënte therapieën is het van belang om eerst meer inzicht te verkrijgen in de complexe moleculaire determinanten en mechanismen die essentieel zijn voor een gezonde ontwikkeling, functie en verdeling van vetweefsel. In dit proefschrift vormen patiënten met zeldzame genetische lipodystrofieën, een heterogene groep van genetische aandoeningen gekenmerkt door een verlies van functioneel vetweefsel, het uitgangspunt om de moleculaire determinanten en mechanismen voor vetweefselontwikkeling en -functie nader te bestuderen.