Promotie: The extracellular matrix and angiogenesis - Two aspects that define cardiovascular health and disease

De unieke samenstelling van de extracellulaire matrix (ECM) wordt tijdens de embryonale ontwikkeling bepaald en is nodig voor de vorming van organen. Vanwege deze impact vormt de ECM een ideale stellage voor het gebruik bij weefselkweek voor 3D cel modellen of transplantatie. Daarvoor is het noodzakelijk om de unieke ECM-samenstelling van ontwikkelende organen volledig te karakteriseren. In dit proefschrift zijn de ECM verschillen tussen de ontwikkelende en de volwassen nier gekarakteriseerd van zowel de cortex als de nier arterie. Deze vergelijking heeft een specifieke ECM-niche tijdens de nier-ontwikkeling onthuld.

Verstoringen in de ECM-balans wordt geassocieerd met veel ziektes, waaronder gedilateerde cardiomyopathie (DCM). Fibrose is een belangrijk kenmerk van DCM en het is daardoor onvermijdelijk dat een complexe ECM-reorganisatie betrokken is. Dit proefschrift beschrijft de veranderingen in ECM-samenstelling en bijbehorende signaleringsroutes tijdens DCM.

VE-cadherine is onmisbaar voor angiogenese sinds de hoeveelheid VE-cadherine op het celmembraan direct gekoppeld is aan de bloedvatbarrière. Deze beschikbaarheid wordt gereguleerd door endocytose; echter is er weinig bekend over de bijdrage van regulerende eiwitten. Dit proefschrift beschrijft twee nieuwe eiwitten die betrokken zijn bij angiogenese door het reguleren van de hoeveelheid VE-cadherine op het celmembraan via endocytose.

Als angiogenese ontregeld is draagt het bij aan veel aandoeningen, zoals chronische nierziekten (CKD). CKD wordt gekenmerkt door genetische veranderingen en recente studies hebben ±100 SNPs geassocieerd met specifieke CKD-kenmerken. Helaas liggen ±90% van deze SNPs binnen het niet-coderende DNA, zoals DNA-regulerende regio's (DREs). Dit proefschrift heeft DREs met een CKD-geassocieerde SNP gelinkt aan hun doelwitgenen met behulp van 4C-sequencen.