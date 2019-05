Promotie: The Ethics and Governance of Health Research Infrastructure

Nieuwe biomedische innovaties maken het mogelijk om behandelingen en gezondheidsadviezen steeds meer op de persoon af te stemmen. Daarvoor zijn wel veel gevoelige gezondheids- en zorggegevens nodig. Dit proefschrift onderzoekt de ethische uitdagingen waar de gezondheidsonderzoeksinfrastructuur voor staat.

Meer en meer onderzoeksdata worden verzameld met het oog op hergebruik. Dat is goed voor de wetenschap, maar voor verantwoord beheer is meer nodig. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteitscontrole, privacybescherming en beleid voor duurzame publieke beschikbaarheid van data voor onderzoek. Ethische toetsing is een belangrijke manier om dat te stimuleren en te controleren. In Nederland gebeurt dat standaard voor biobanken met lichaamsmateriaal, maar de manier waarop loopt nog behoorlijk uiteen.

Aan de systematische integratie van data-onderzoek in de gezondheidszorg kleven risico’s: het kan ten koste gaan van patiënten en patiëntenzorg. Maar onderzoek en zorg kunnen ook profiteren van vervlechting, zeker als het gaat om ziektes, behandelingen en patiënten waar nog weinig over bekend is. Dat vraagt wel om betrokkenheid van de patiënten om wie het gaat en aandacht voor de professionele verantwoordelijkheid van gezondheidsonderzoekers. Het verplaatsen van onderzoekssettings vraagt om reflectie op de impact van onderzoek daarbuiten.

Daarnaast dragen steeds meer patiënten en burgers bij aan gezondheidsonderzoek met hun gegevens en lichaamsmateriaal. Dat vraagt om aandacht voor hun privacy, de zeggenschap die mensen hebben over hun gegevens, en manieren om mensen actief bij onderzoek te betrekken. Ethisch parallelonderzoek dat hieraan bijdraagt levert op die manier ook een bijdrage aan de inbedding van gezondheidsonderzoeksinfrastructuur in de gezondheidszorg en samenleving.