Promotie: The diagnostic value of nerve ultrasound in inflammatory neuropathies

Het is van belang om chronisch inflammatoire neuropathieën te onderscheiden van de frequenter voorkomende axonale neuropathieën of de spierziekte ALS, omdat ze behandelbaar zijn. Het EMG onderzoek speelt een centrale rol in de diagnostiek van chronisch inflammatoire neuropathieën maar kan niet alle behandelbare patiënten identificeren. Nieuwe en betere diagnostische middelen zijn daarom nodig en zenuwecho lijkt veelbelovend gezien het pijnloos is, lage kosten heeft en eenvoudig meerdere zenuwen kan afbeelden.

In dit proefschrift hebben we de reproduceerbaarheid van zenuwecho onderzocht en vonden geen grote systematische verschillen tussen verschillende onderzoekers. Verschillende ziekenhuizen of echo-apparaten hadden geen invloed op de variabiliteit. Deze resultaten laten zien dat zenuwechografie betrouwbaar kan worden ingezet als instrument voor de diagnostiek. Daarnaast hebben we in meerdere ziekenhuizen de diagnostische waarde van zenuwecho onderzocht en vonden dat in vergelijking met het EMG de sensitiviteit hoger en specificiteit lager was voor de identificatie van patiënten met een chronisch inflammatoire polyneuropathie. Dit geeft aan dat EMG en zenuwecho een complementaire waarde hebben. We vonden in alle deelnemende ziekenhuizen een toegevoegde waarde van zenuwecho voor de detectie van patiënten met een behandelbare chronisch inflammatoire neuropathie van 25%.

Concluderend is zenuwecho dus een reproduceerbare techniek die betrouwbaar kan worden in gezet in de klinische praktijk. Door de toevoeging van zenuwechografie aan de diagnostiek van chronisch inflammatoire polyneuropathieën verbetert de detectie van behandelbare patiënten. Onze resultaten suggereren dat zenuwechografie als diagnosticum een belangrijke rol kan gaan innemen bij de revisie van internationale richtlijnen en dat verdere implementatie in de neurologische praktijk nodig is.