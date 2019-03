Promotie: The art of Phospholipase A2-IIA: New insights into the host-pathogen battle

Fosfolipase A2-IIA (hGIIA) is een enzym dat op veel plaatsen in het lichaam voorkomt en belangrijk is voor het doden van bacteriële pathogenen. Alhoewel vooral Gram-positieve bacteriën gevoelig zijn voor de werking van hGIIA, bestaan er grote verschillen tussen bacteriesoorten met betrekking tot de hoeveelheid hGIIA die nodig is om ze te doden. Vincent van Hensbergen onderzocht waarom twee belangrijke ziekteverwekkers, Groep A streptokokken (GAS) en meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), zo ongevoelig zijn voor de werking van hGIIA. Hij deed dit door op een slimme manier grote collecties mutanten te screenen voor verhoogde gevoeligheid voor hGIIA. Zowel voor GAS als MRSA heeft hij op deze manier nieuwe genen geïdentificeerd en bevestigd die betrokken zijn bij resistentie tegen hGIIA. Nog belangrijker is dat hij de resistentie van MRSA kon doorbreken door gelijktijdige blootstelling van MRSA aan het “Gram-negatief specifieke antibioticum” globomycine. Met andere woorden, MRSA kan weer gevoelig gemaakt worden voor hGIIA door blootstelling aan globomycine. De resultaten met GAS hebben veel inzicht gegeven over het werkingsmechanisme van hGIIA. Daarnaast heeft het onverwacht geleid tot het ontdekken van een onbekende modificatie van de celwand, die de voorgaande veertig jaar gemist is. Deze laatste ontdekking is vooral van belang voor de ontwikkeling van vaccins die infecties met GAS moeten voorkomen. Samenvattend heeft het werk van van Hensbergen nieuwe inzichten in de werking van hGIIA verschaft, maar daarnaast wederom onderstreept dat fundamenteel onderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van nieuwe levensreddende therapieën zoals vaccines.