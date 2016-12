Promotie: Tests om behandeling van borst- en eierstokkanker op basis van DNA profiel te voorspellen zijn verder gevalideerd

De behandeling van borst- en eierstokkanker wordt steeds meer afgestemd op de biologische eigenschappen van de specifieke tumor van de patiënt. Hiervoor moeten bruikbare tests ontwikkeld worden en in combinatie met behandelingen gevalideerd worden voor zij beschikbaar komen voor patiënten. In dit onderzoek onderzochten wij meerdere van deze tests en behandelingen. Net als in eerder onderzoek bleek een DNA profiel (‘BRCA-like profiel’) dat suggereert dat sommige borstkankers schade in het erfelijk materiaal niet goed kunnen repareren voorspellend voor baat bij hoge dosis chemotherapie. Deze hoge dosis chemotherapie geeft veel schade die niet gerepareerd kan worden, waardoor de tumorcellen sterven. Patiënten met een tumor met het BRCA-like profiel hadden een 5- tot 6-voudig verlaagd risico op overlijden als zij behandeld werden met hoge dosis chemotherapie vergeleken met een standaardbehandeling. Het BRCA-like DNA profiel kon verbeterd worden door twee andere metingen te doen. De aan- en afwezigheid van twee genen, Xist en 53BP1, bleken net als in eerder fundamenteel onderzoek ongevoeligheid van BRCA-like tumoren voor hoge dosis chemotherapie te voorspellen. Een nieuwere vorm van therapie voor patiënten met een tumor met een DNA reparatieprobleem is remming van de stof PARP (Poly(ADP)-ribose-polymerase). We hebben een onderzoek gestart om te testen of remming van PARP in combinatie met carboplatine beter is dan de huidige standaard therapie. Carboplatine geeft ook schade die niet gerepareerd kan worden. Daarnaast vonden wij ook een BRCA-like DNA profiel in eierstokkanker. Deze resultaten bevinden zich in verschillende fases van het testen voordat zij buiten onderzoek bij patiënten gebruikt kunnen worden.