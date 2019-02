Promotie: Testen op SCN1A-mutaties bij epilepsie best zo vroeg mogelijk

Als blijkt dat een jong kind met epilepsie een SCN1A­-mutatie heeft, is het soms moeilijk te voorspellen hoe ernstig de aandoening zal verlopen: iets wat voor ouders juist erg belangrijk is om te weten. Soms gaat de epilepsie vanzelf over, terwijl andere kinderen een ernstige verstandelijke beperking krijgen. Uit promotieonderzoek van Iris de Lange blijkt dat veel verschillende beïnvloedende factoren hierbij een rol spelen. Duidelijk is dat het zinvol is om kinderen met verschijnselen passend bij een SCN1A-mutatie op jonge leeftijd hierop te testen. Daarmee is te voorkomen dat zij medicatie krijgen die hun cognitieve ontwikkeling kan schaden.

Het Dravetsyndroom is een van de bekendste genetische epilepsiesyndromen. Het belangrijkste kenmerk is het optreden van moeilijk behandelbare epileptische aanvallen vóór de leeftijd van 1 jaar, bij een voorheen gezond kind. Ook is bij alle kinderen met deze aandoening de psychomotore ontwikkeling vertraagd, vaak vanaf het tweede levensjaar. Uiteindelijk is bij de meeste patiënten sprake van een milde tot ernstige verstandelijke beperking. Daarnaast ontwikkelen veel kinderen gedrags- en loopproblemen.

DNA-afwijking

Bij het grootste deel van de patiënten met het Dravetsyndroom is een DNA-afwijking (mutatie) in één van beide kopieën van het SCN1A-gen de oorzaak. Het SCN1A-gen bevat de genetische code voor een eiwit dat onderdeel is van een natriumkanaal (Nav1.1) in de zenuwcellen. Dit heeft een belangrijke rol bij de prikkeloverdracht tussen hersencellen. Ernstige mutaties in het SCN1A-gen leiden ertoe dat het natriumkanaal te weinig of niet (goed) wordt gevormd. Daardoor kan het Dravetsyndroom ontstaan.

Koortsstuipen

Mutaties in het SCN1A-gen kunnen naast het Dravetsyndroom echter ook mildere aandoeningen veroorzaken. Voorbeelden zijn vormen van genetische epilepsie met koortsstuipen. Hierbij verloopt de epilepsie minder ernstig en ontwikkelen patiënten geen verstandelijke beperking. Dat mutaties in het SCN1A-gen tot meerdere aandoeningen kunnen leiden, komt deels doordat door het wisselende effect dat verschillende soorten mutaties hebben. Zo hebben patiënten met het Dravetsyndroom meestal een mutatie die tot een ernstigere verstoring van het SCN1A-gen leidt dan patiënten met mildere ziektebeelden.

Zelfde mutatie, ander ziektebeeld

Toch zijn er tussen patiënten met SCN1A-gerelateerde epilepsie ook verschillen die we nog niet helemaal begrijpen. Zo kunnen er tussen patiënten met vergelijkbare mutaties grote verschillen zijn in het ziekteverloop. Zelfs exact dezelfde SCN1A-mutaties leiden niet altijd tot eenzelfde ziektebeeld. Als een SCN1A-mutatie wordt vastgesteld bij een jonge patiënt is het voor de ouders natuurlijk belangrijk om te weten hoe ernstig de aandoening zal verlopen. Daarom willen we het effect van SCN1A-mutaties beter kunnen voorspellen dan tot nu toe mogelijk is. In dit promotieonderzoek zijn verschillende mogelijk beïnvloedende factoren (zogeheten modifiers) onderzocht, zoals varianten in het DNA en het gebruik van verschillende medicijnen. Het doel was om met kennis hierover de zorg voor patiënten te verbeteren. Als de gevolgen van een SCN1A-mutatie beter te voorspellen zijn én een vroege diagnose ertoe leidt dat de aandoening minder ernstig verloopt, dan is screening van SCN1A bij jonge kinderen met koortsstuipen aan te bevelen.

Ouders informeren

Uit het onderzoek blijkt dat veel verschillende modifiers een rol spelen bij de ernst van de aandoening, en dat sommige daarvan ook kunnen worden onderzocht bij individuele patiënten. Door bijvoorbeeld de aanwezigheid van mozaïcisme te onderzoeken (het voorkomen van de SCN1A-mutatie in slechts een deel van de lichaamscellen, in plaats van in alle lichaamscellen), kunnen ouders beter worden geïnformeerd over de te verwachten ernst van de aandoening en de herhalingskans bij volgende kinderen. Daarnaast blijkt dat het gebruiken van verkeerde medicatie kan leiden tot een ernstiger verstandelijke beperking. Het is daarom belangrijk om kinderen met verschijnselen passend bij een SCN1A-mutatie op jonge leeftijd hierop te testen, zodat deze medicijnen zijn te vermijden. Gemiddeld genomen zullen hiermee minder ernstige cognitieve beperkingen optreden. Als in de toekomst betere behandelmogelijkheden beschikbaar komen, wordt een vroege diagnose nog belangrijker.