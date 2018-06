Promotie: Telehealth-competentie in de verpleegkunde: verbeteren van vaardigheden in het verlenen van zorg op afstand

In dit proefschrift is onderzocht hoe verpleegkundigen met geschoold en getraind kunnen worden in het verlenen van zorg op afstand. Zorg op afstand vindt plaats door gebruik te maken van ICT (telehealth) en zo patienten op afstand, in plaats van face-to-face te helpen. Deze vorm van zorgverlening wordt meer in meer ingezet, als gevolg van de vergrijzing, de wens van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen en de toenemende mogelijkheden met ICT. Verpleegkundigen blijken 32 nieuwe competenties nodig te hebben voor deze nieuwe vorm van zorgverlening. In het afsluitende hoofdstuk wordt een model geschetst om in vijf stappen verpleegkundigen voor te bereiden op het verlenen van zorg op afstand: (1) verbeter de intentie van verpleegkundigen, (2) stel vast welke telehealth-taken toepasbaar zijn in de verpleegkundige setting, (3) controleer welke competenties vereist zijn voor deze taken, (4) stel vast hoeveel zelfvertrouwen verpleegkundigen al hebben in deze competenties, en (5) verzorg een training in de vastgestelde telehealth-taken met speciale aandacht voor de competenties waar verpleegkundigen nog onvoldoende vertrouwen in hebben. Op deze manier kunnen verpleegkundigen hun beroep aanpassen; van face-to-face naar een beroep waarin zij ook zorg op afstand verlenen. De nieuwe generatie verpleegkundigen kan geschoold worden op het verlenen van zorg op afstand door telehealth-taken (uit hoofdstuk 4) op te nemen in de curricula van verpleegkundeopleidingen. Adequaat opgeleide verpleegkundige kunnen de verdere implementatie van zorg op afstand versnellen en zo een bijdrage leveren aan de mogelijkheden van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen met behulp van telehealth.