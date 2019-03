Promotie: Technical developments for real-time MRI guided HDR brachytherapy

Magnetic resonance imaging (MRI) lijkt een ideale beeldvormingstechniek voor real-time geleiding en verificatie van high dose rate (HDR) brachytherapie. MRI levert superieur contrast tussen zachte weefsels en wordt gebruikt voor handmatige katheter reconstructie en planning van de behandeling. Echter, technieken voor real-time verificatie van de behandeling zijn niet klinisch beschikbaar. MRI lijkt een ideale beeldvormingstechniek voor real-time geleiding en verificatie, omdat het zowel visualisatie van de anatomie als visualisatie/detectie van interventionele instrumenten mogelijk maakt. Daarom hebben wij een MRI-geleide HDR brachytherapie workflow voorgesteld, waarin we een MRI-gebaseerde lokalisatie van de bron toepassen voor reconstructie van de bronposities en voor real-time verificatie van de behandeling. Hierbij bevindt de patiënt zich in the MRI scanner tijdens de gehele behandeling. Daarom werd de impact van het magnetisch veld op de dosisverdeling onderzocht. Deze impact was verwaarloosbaar, dus de patiënt kan in de MRI scanner worden gepositioneerd tijdens de bestraling. Daarnaast werd een prototype MR-conditional afterloader ontwikkeld en getest. Het tegelijkertijd functioneren van de MR-conditional afterloader en een 1.5 T MRI scanner werd aangetoond, wat het mogelijk maakt om MRI beelden te verkrijgen tijdens het gebruik van de afterloader. Verder werd een methode voor het lokaliseren van de HDR brachytherapie bron en een titanium naald voorgesteld. Door simulatie van de MRI artefacten geïnduceerd door het object, gevolgd door template matching tussen het gesimuleerde artefact en het MRI artefact, kan de positie van het object bepaald worden. Dit leidt tot een MRI-geleide HDR brachytherapie workflow waarin automatische reconstructie van de bronposities en real-time verificatie van de behandeling worden toegepast.