Promotie: Targeting the Cyclin Dependent Kinase (CDK5) in metastatic melanoma

Dit proefschrift getiteld “Targeting the cyclin-dependent kinase 5 in metastatic melanoma” oftewel “Het targeten van de cycline-afhankelijke-kinase 5 (CDK5) in gemetastaseerd melanoom” bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het proefschrift tracht een overzicht te geven van de niet-neuronale functies van CDK5 in ontwikkeling en zieke. Hoofdstuk 3 beschrijft de essentiële rol van CDK5 in de metastasering van kwaadaardige melanomen met behulp van in vitro en in vivo benaderingen. Dit proefschrift laat zien dat CDK5 metastasering bevordert door het direct fosforyleren van het intermediair filament-eiwit, vimentine, waardoor het samenkomen van vimentine-filamenten wordt afgeremd. Bovendien resulteert de remming van CDK5 in de blokkade van patiënt-melanoom metastasering in een PDX-muismodel, wat een nieuwe strategie aanmoedigt om CDK5 te targeten bij metastaserende melanomen. Het tweede deel van het proefschrift richt zich op de identificatie van potentieel nieuwe oncogenen door gebruik te maken van het interactoom van de cdk4/cycline D-complexen. Verschillende interactoren van cycline D1 en CDK4 bleken ook gemuteerd te zijn in meerdere tumoren en we veronderstellen daarom dat men door het bepalen van cycline D1-interactie-eiwitten ook nieuwe oncogenen zou kunnen identificeren. Hoofdstuk 4 richt zich op BAIAP2L1 als een potentieel oncogen en karakteriseert de oncogene activiteit van BAIAP2L1 in vitro en in vivo.