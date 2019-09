Promotie: Tacrolimus pharmacokinetics and toxicity in the first days after heart and lung transplantation

Tacrolimus is een zeer effectief afweerremmend geneesmiddel dat na orgaantransplantaties gebruikt wordt om afstoting van het orgaan, zoals hart en longen, te voorkomen. Het kan ook nierfunctiestoornissen geven. In ons onderzoek is een relatie gelegd tussen te hoge bloedconcentraties van tacrolimus en het ontstaan van nierfunctiestoornissen direct na de transplantatie. Deze nierfunctiestoornissen ontwikkelen zich vaak tot chronische nierfunctiestoornissen. Dit heeft een negatief effect op de overleving. Daarom is het belangrijk om in deze beginfase tacrolimus goed te doseren.

In de fase direct na hart- en longtransplantatie kunnen echter, lever- en darmfunctiestoornissen ontstaan. Uit ons onderzoek is gebleken dat de opname vanuit de darm zeer wisselend en zelfs onvoorspelbaar is. Het geneesmiddel wordt soms helemaal niet opgenomen en soms juist heel snel en volledig. Wij concludeerden dat de voorspelbaarheid van de bloedspiegels mogelijk verbetert zou kunnen worden als tacrolimus via de bloedbaan wordt toegediend door het vermijden van deze onvoorspelbare opname.

Verder zagen wij dat tacrolimus zich bijna volledig ophoopt in de rode bloedcellen. Bij deze patiënten wisselen de concentraties van de rode bloedcellen sterk. Het werkzame, maar ook giftige deel is dat deel wat vrijelijk door de bloedbaan stroomt. Uit ons onderzoek bleek dat de vrije concentratie sterk wisselt gekoppeld aan de veranderingen in de rode bloedcellen. Om nierfunctiestoornissen verder te verminderen, kan het daarom nuttig zijn de dosering aan te passen op basis van de hoeveelheid rode bloedcellen in het bloed. Hiermee is het mogelijk de bijwerkingen van tacrolimus te verminderen in de beginfase na hart- en longtransplantatie.