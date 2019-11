Promotie: Tackling major hurdles in cell therapy translational research different products, common challenges

De toenemende prevalentie van chronische ziekten, met name immuungemedieerde ziekten, en bepaalde vormen van kanker met een slechte prognose brengen hoge gezondheidskosten met zich mee in de EU. Huidige therapieën genezen zelden, behandelen vooral symptomen, hebben significante bijwerkingen en zorgen daardoor voor een verminderde kwaliteit van leven. , Het paradigma van 'behandeling van symptomen' moet verschoven worden en innovatieve 'curatieve' behandelopties moeten ontwikkeld worden om deze immuungemedieerde ziekten te genezen. Na jaren van onderzoek en ontwikkeling in laboratoria vormen op cellen gebaseerde immunotherapieën een aantrekkelijk alternatief voor conventionele geneesmiddelen voor acute of chronische aandoeningen zoals diabetes, afstoting van getransplanteerde organen en hematologische maligniteiten.

Het doel van dit proefschrift is om op cellen gebaseerde immunotherapieën beschikbaar te maken voor patiënten en de uitdagingen aan te gaan die de succesvolle vertaling van het laboratorium naar de kliniek belemmeren.. Deze uitdagingen zijn onder andere: moeilijkheden bij het karakteriseren (kwaliteitscontrole) van de celtherapieën, haalbaarheid van grootschalige productie voor patienten op basis van een laboratoriumprotocollen op kleine schaal, consistentie bereiken van productieprocessen door gebruik te maken van automatisering, harmonisatie van kwaliteitscontroles en celtherapie productieprotocollen en het omzeilen van proof-of-concept-onderzoeken om grotere patiëntenpopulaties te bereiken.

Dit proefschrift beschrijft een uniek onderzoek dat fundamenteel en translationeel onderzoek omvat dat de uitdagingen aangaat waarmee verschillende op cellen gebaseerde immunotherapieën worden geconfronteerd die zijn bestemd voor verschillende indicaties ten behoeve van grotere patiëntenpopulaties.