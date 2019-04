Promotie: T cell regulation and adaptation in chronic inflammation location matters

Bij diverse aandoeningen speelt het afweersysteem een belangrijke rol. Voorbeelden zijn kanker en (jeugd)reuma. In dit laatste geval valt het immuunsysteem lichaamseigen cellen aan. Dit kan vooral bij kinderen blijvende schade aan gewrichten geven. T-cellen spelen een belangrijke rol in deze ziekte. T-cellen zijn cellen van het afweersysteem die heel gericht ‘’foute’’ cellen herkennen. Er zijn verschillende types T-cellen. Ze zijn grofweg onder te verdelen in aanvallende T-cellen en remmende T-cellen. De afstemming tussen deze celtypes is erg belangrijk en lijkt in veel ziektes zoals reuma en kanker ontregeld. Daarbij weten we sinds kort dat T-cellen zich aanpassen aan hun omgeving, en dat T-cellen die in weefsels zitten zich dus anders gedragen dan T-cellen uit het bloed. Er is veel onbekend over hoe dit in mensen gebeurt, vooral tijdens ziekte. In dit proefschrift hebben we T-cellen afkomstig uit de ontstoken gewrichten en bloed van jeugdreuma patiënten onderzocht. We hebben ontdekt dat deze cellen inderdaad anders zijn in het gewricht dan dezelfde cellen in het bloed. Daarnaast hebben we ontdekt dat remmende cellen uit de aangedane gewrichten goed andere afweercellen kunnen afremmen. Echter zijn de aanvallende cellen uit het gewricht niet gevoelig voor deze remming, waardoor ze schade kunnen veroorzaken. Ook hebben we ontdekt dat als de ziekte terug komt, of in andere gewrichten opduikt, dezelfde T-cellen betrokken zijn. Dezelfde cellen kunnen we ook in het bloed terug vinden. Deze verschillende inzichten helpen bij het beter begrijpen van (jeugd)reuma en andere ziektes, om zo de behandeling te verbeteren.