Promotie: Systeem voor beeldgeleiding in borstsparende chirurgie

Er bestaan verschillende technieken die chirurgen kunnen helpen bij het volledig verwijderen van borstkanker tijdens de eerste operatie. Maar zelfs met behulp van deze systemen is de operatie niet altijd succesvol. Dit komt vooral omdat de tumor niet altijd goed te zien of te voelen is. Daarom hebben wij een nieuw hulpmiddel voor borstkankerdetectie ontwikkeld. Met deze techniek wordt er een virtuele bol rond het tumorweefsel en een klein stukje gezond weefsel eromheen getekend. Deze visuele representatie kan de chirurgen helpen om de gehele tumor te verwijderen. De techniek is getest in gecontroleerde experimenten en computersimulaties. De resultaten zijn veelbelovend en de vervolgstap naar experimenten in een klinische setting kan gemaakt worden.