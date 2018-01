Promotie: Synthetische en mechanistische studies naar antibiotische lipopeptiden

Sinds de ontdekking van de polymyxins in 1947, zijn meerdere klassen cyclische lipopeptiden toegepast als klinisch antibioticum. Deze lipopeptiden zijn natuurlijke stoffen of afgeleiden daarvan, die doorgaans door in de grond levende bacteriën worden aangemaakt.

Het aantal nieuw ontdekte natuurlijke stoffen met antibiotische werking neemt echter af. Ook zijn natuurlijke stoffen vaak ongeschikt voor het gebruik als klinisch medicijn vanwege toxiciteit, labiliteit of omdat ze zijn niet actief genoeg zijn. Deze stoffen kunnen echter wel chemisch aangepast worden om ze te optimaliseren voor de gewenste medicinale eigenschapen.

Laurens Kleijn onderzocht antibiotische lipopeptiden als laspartomycine C en van nisine afgeleide lipopeptiden met klinisch-onbenutte werkingsmechanismen.

Hij ontdekte dat het natuurlijk voorkomende antibioticum laspartomycine C de aanmaak van de bacteriële celwand blokkeert door een specifieke interactie met een membraancomponent. Daarnaast wist hij nisine chemisch om te zetten in een lipopeptide, waarbij de antibiotische activiteit werd behouden. Uit zijn onderzoek blijkt dat dit afgeleide lipopeptide op vergelijkbare wijze inwerkt op het bacteriële membraan als nisine.