Promotie: Sweat Gland Tumors: From Morphology to DNA?

Huidadnex tumoren zijn een omstreden onderdeel binnen de huidpathologie. Ze zijn zeldzaam, maar een groot aantal entiteiten worden gerapporteerd in de literatuur. Vanwege de zeldzaamheid van deze tumoren, is het categoriseren van deze tumoren vaak willekeurig en inconsistent. De literatuur is verwarrend en er zijn verschillende conceptuele opvattingen van individuele waarnemers die onenigheid tussen deskundige pathologen veroorzaken. Huidadnex tumoren worden traditioneel ingedeeld in tumoren met haarfollikel, talgklier en zweetklier differentiatie. Classificatie van huidadnex tumoren is noodzakelijk om meerdere redenen. Dit geldt ook voor zweetklier tumoren.

(1) Zweetklier tumoren tonen een breed morfologisch spectrum, maar maligne ontaarding is zeldzaam. Maligne zweetklier tumoren worden geclassificeerd op basis van hun gedrag in laag- en hooggradige tumoren. Laaggradig maligne tumoren worden gekenmerkt door risico voor lokaal destructieve groei en lokale recidieven, maar afstandsmetastasen zijn zeldzaam, terwijl hooggradige tumoren een aanzienlijk metastatisch potentieel en ziekte-gerelateerde sterfte kennen.

(2) Nauwkeurige classificatie en juiste diagnose is noodzakelijk om het gedrag van deze tumoren te voorspellen, wat een juiste richting geeft voor de behandeling van deze tumoren.

(3) Herkenning van zweetklier tumoren die geassocieerd zijn met erfelijke syndromen zoals Brooke-Spiegler, is belangrijk voor onder andere de behandeling, screening en genetische counseling.

(4) Huidmetastasen van viscerale primaire adenocarcinomen zijn belangrijke overwegingen in de differentiële diagnose van carcinomen van de zweetklier, en het onderscheid kan onmogelijk zijn op morfologische en immunohistochemische gronden. Klinische correlatie is daarom zeer belangrijk.