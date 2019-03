Promotie: Surgical aspects in the treatment of inflammatory bowel disease

Dit proefschrift heeft als doel de chirurgische behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekte te verbeteren. Als eerst, laat een groot systematische review zien dat de aantal ernstige complicaties na een ileo pouch-anale anastomose (IPAA) daalt, maar dat de functionele uitkomst haar biologische limiet heeft bereikt. Vervolgens, concluderen we in een Cochrane review dat de laparoscopische IPAA gepaard gaat met verbetering van postoperatief herstel en cosmesis, zonder dat het de lange termijn uitkomsten benadeelt. Verder rapporteren we een pilot cohort waarin de ‘close-rectal’ dissectie (i.p.v. de ‘totale mesorectale excisie’) is toegepast, en die laat zien dat deze techniek veilig en haalbaar is, en de potentie heeft om zenuwletsel en infectieuze complicaties te reduceren. Hierna bestuderen we de behandeling van een pouch sinus na een IPAA, en laten zien dat observatie de beste initiële behandeling is en dat verdere behandeling sterk afhankelijk is van de aanwezige expertise. Vervolgens, in een groot cohort laten we zien dat patiënten met hooggradig dysplasie of dysplasie samenhangende afwijking/massa (DALM) bij coloscopie een hoge risico hebben op maligniteit en een proctocolectomie moeten ondergaan. Patiënten met laaggradig dysplasie moeten een geïndividualiseerde beoordeling ondergaan, waarbij chirurgie overwogen kan worden indien er andere risico factoren zijn voor maligniteit. We reviewen hierna de indicaties waarbij een ileorectale anastomose (i.p.v. een IPAA) uitkomst kan bieden, en hoe om te gaan met de daarbij gepaarde risico op maligne ontaarding. Tenslotte, laten we in een systematische review zien dat gebruik van sommige immunosuppressiva preoperatief de kans op postoperatief infectieuze complicaties nadelig beïnvloedt.