Promotie: Suikerkatabolisme gedurende groei op plantenbiomassa in Aspergillus

Claire Khosravi bestudeerde voor haar proefschrift het suikerkatabolisme van Aspergillus gedurende de groei op plantenbiomassa en hoe de regulatie hiervan is georganiseerd.

Plantenbiomassa is de voornaamste hernieuwbare grondstof op aarde en een belangrijk startmateriaal voor verschillende industriële sectoren. Planten-polysachariden kunnen door schimmelenzymen omgezet worden in fermenteerbare suikers.

In haarproefschrift focuste Khosravi op verschillende katabole routes van de schimmel Aspergillus die de belangrijkste monomeren van planten-polysachariden omzetten. In Hoofdstuk 2 bestudeerde ze de functie van de eerste drie genen van de L-rhamnose route en de identiteit van de inducer van de betrokken regulator (RhaR), wat ook gedaan is voor de D-galacturonzuurkatabole-route in Hoofdstuk 3.

In Hoofdstuk 4 bestudeerde ze het effect van de (hemi-)cellulolytische regulator XlnR en xylulokinase mutanten gedurende groei op twee pentose-rijke substraten, mais stro- en sojaboonpellen, terwijl in Hoofdstuk 5 de verminderde kolonisatie en afbraak efficiëntie van tarwezemelen door araR/xlnR mutanten is bestudeerd.

In Hoofdstuk 6 heeft Khosravi bestudeerd of het mogelijk is om een Aspergillus-stam te maken die de hexosen van plantenbiomassa wel vrij maakt, maar niet metaboliseert, en in Hoofdstuk 7 ging ze dieper inop de rol van koolstof-kataboliet-repressie gedurende groei op plantenbiomassa.

De data van haar proefschrift suggereert de aanwezigheid van een complex netwerk van inducers en regulatiesystemen dat betrokken is bij de omzetting van plantenbiomassa door Aspergilli. Terwijl de invloed van de regulatoren op de katabole routes makkelijk te begrijpen is bij groei op zuivere mono- en polysacchariden, is dit een stuk minder duidelijk op ruwe substraten, waar alternatieve routes en regulatoren een rol lijken te spelen.