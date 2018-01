Promotie: Sturing van behandeling en aanvullende therapie van een buiten het ziekenhuis verworven longontsteking

Het eerste deel van het proefschrift gaat over etiologie van buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking. Er wordt beschreven dat atypische verwekkers van een longontsteking vaker geïdentificeerd worden als de longontsteking plaatsvindt tussen begin mei en begin oktober, met name bij mannelijke patiënten die jonger zijn dan 60 jaar. Verder blijkt in Nederland de incidentie van Chlamydia psittaci veel hoger dan werd gedacht. Daarnaast laten we zien dat de kosten voor een ziekenhuisopname vanwege een longontsteking bijna 4,000 euro per patiënt bedragen, waarvan meer dan de helft veroorzaakt wordt door verpleegkosten.

In het tweede deel van het proefschrift wordt de prognostische waarde van verschillende biomarkers onderzocht. Zo tonen we dat de aanwezigheid van eiwitten in de urine bij opname bij patiënten met een longontsteking voorspellend is voor een langere opnameduur. Ook tonen we dat cardiaal troponine T, een eiwit dat aanwezig is in het hart en betrokken is bij de contractie en relaxatie van de hartspier, een sterke voorspeller is voor zowel korte- als lange-termijn mortaliteit. Van de onderzochte pulmonale markers bleek dat met name YKL-40 gebruikt kan worden om de prognose van de longontsteking in te schatten.

Het laatste deel van het proefschrift gaat over het gebruik van corticosteroïden als aanvullende behandeling bij patiënten die worden opgenomen met een longontsteking. In de verrichte meta-analyse werd geen significant verschil gevonden betreft 30-dagen mortaliteit tussen de patiënten die corticosteroïden kregen en patiënten die een placebo kregen.