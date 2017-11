Promotie: Structuurstudies leveren beter begrip van de functie van VPS10 receptoren

Nadia Leloup beschrijft in haar proefschrift de structuurkarakterisatie van de VPS10 receptoren Sortilin en SorCS2 en hun interacties met proneurotrophins. Het disfunctioneren van deze receptoren is gelinkt aan neurodegeneratieve ziektes en psychische aandoeningen. Leloups multidisciplinaire benadering resulteerde in een beter begip van de functie van deze receptoren, van het binden en loslaten van een ligand tot receptorrecycling en signaaltransductie.

In cellen vinden op ieder moment tegelijkertijd meerdere processen plaats. Door compartimentering in de cel, kunnen hiervoor lokaal de juiste componenten en condities gecreeerd worden. Hiervoor is een strikte controle over het transport tussen de verschillende compartimenten nodig. Deze controlefunctie wordt uitgevoerd door sorteerreceptoren.

Sorteerreceptoren zijn eiwitten die na hun synthese naar de celoppervlakte worden geleid via het secretiepad. De Vacuolar Protein Sorting 10 (VSP10) familie van receptoren bestaat uit vijf leden: Sortilin, SorLa en SorCS1-3. VPS10 receptoren bezitten allen een VPS10p domein. Dit bestaat uit een 10-bladige β-propeller en twee kleine geflankeerde domeinen 10CC-a en 10CC-b.

Via het VPS10p domein kunnen deze receptoren liganden binden buiten de cel, hen internaliseren via endocytose en dirigeren naar verschillende intracellulaire compartimenten. Daarna worden ze terug gerecycled naar de celoppervlakte.

Naast hun rol als sorteerreceptor, kunnen de VPS10 familieleden ook een driedubbel complex vormen met proneurotrophins en de p75 neurotrophic receptor (p75NTR). Dit complex geeft een signaal af voor neuronale celdood.