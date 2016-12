Promotie: Structurele en functionele echografie van de bekkenbodem tijdens zwangerschap en na de bevalling

De laatste jaren is driedimensionale (3D) en vierdimensionale (4D) volume transperineale echografie steeds populairder geworden om de anatomie van de bekkenbodem te bestuderen. Hoewel het bepalen van afmetingen van de bekkenbodem goed ontwikkeld is, staat het identificeren van structurele veranderingen in de puborectalis spier, behalve betreffende het bepalen van levator avulsies, nog in de kinderschoenen. We beschreven de ontwikkeling van een semi-automatische methode om echogeniciteit van de puborectalis spier te beoordelen op 3D transperineale ultrasound beelden met behulp van software programma’s 4D-view en Matlab®. Hierbij hebben we de intra- en interobserver betrouwbaarheid geëvalueerd. Echogeniciteit en oppervlakte metingen van de puborectalis spier kunnen betrouwbaar worden uitgevoerd, en dit lijkt een veelbelovend nieuw instrument voor het bestuderen van de anatomie van de bekkenbodemspier.

We beschreven de associatie tussen gemiddelde echogeniciteit van de puborectalis spier (MEP), gemeten met behulp van transperineale echografie, bij vrouwen tijdens hun eerste zwangerschap en de daarop volgende wijze van bevalling. De wijze van bevalling werd ingedeeld in vijf categorieën: spontane vaginale bevalling, instrumentale vaginale bevalling (vacuüm), electieve keizersnede, keizersnede als gevolg van foetale nood en keizersnede als gevolg van niet vorderen. De vrouwen die via een keizersnede bevallen waren, als gevolg van niet vorderen, hadden een significant lagere gemiddelde echogeniciteitwaarde van de puborectalis spier op echo (in contractie) bij 12 weken zwangerschap (116 ± 14) ten opzichte van de andere vrouwen. De aanzienlijk lagere MEP bij vrouwen met een keizersnede als gevolg van niet vorderen kan een indicatie zijn van een verstoorde vroegtijdige aanpassing van collageen metabolisme.