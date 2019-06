Promotie: Strategies to improve prevention and treatment of colorectal cancer

Dit proefschrift bestaat uit twee delen. In het eerste deel onderzochten we de huidige praktijk met betrekking tot herkenning van jonge patiënten met erfelijke darmkanker en maatregelen om deze praktijk te verbeteren. We vonden dat de naleving van richtlijnen voor screening op erfelijke darmkanker slecht was. Ook ontdekten we dat een vragenlijst over de familiegeschiedenis, die aan patiënten werd gestuurd voordat ze een coloscopie ondergingen, door slechts een derde van de patiënten werd teruggestuurd.

In het tweede deel van dit proefschrift hebben we gekeken naar de behandeling van vroege darmkanker. We vonden dat ongeveer 90% van de darmkankers die kort na een coloscopie met verwijdering van een poliep ontstonden, mogelijk voorkomen had kunnen worden door een adequate verwijdering en nacontrole. Dit onderstreept het belang van het uitvoeren van een goede coloscopie. Ook onderzochten we welke patiënten met alleen een inwendige verwijdering (tijdens coloscopie) van de vroege darmkanker kunnen worden behandeld, zonder dat er een extra operatie (met alle risico’s van dien) nodig is. Of een extra operatie nodig is, kan meestal pas na inwendige verwijdering bepaald worden. We vonden dat een inwendige verwijdering van de vroege darmkanker, voorafgaand aan een operatie, in ieder geval geen nadelig effect heeft op de uiteindelijke uitkomsten van patiënten in vergelijking met een onmiddellijke operatie. Ook vonden we dat patiënten met vroege darmkanker in een poliep met een steel een betere prognose hebben dan patiënten met een vroege darmkanker in een vlakke poliep.

We concluderen dat we zowel herkenning van jonge patiënten met een verhoogd risico op darmkanker, als herkenning en behandeling van vroege darmkanker, dienen te verbeteren.