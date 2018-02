Promotie: Strategies to Improve Cardiac Resynchronization Therapy

Cardiale resynchronisatie therapie (CRT) is een pacemakertherapie die patiënten met hartfalen en een geleidingsstoornis in de linkerhartkamer kan behandelen. Door de geleidingsstoornis trekt het hart niet gelijktijdig samen, de pompfunctie verslechterd en er ontstaat hartfalen. CRT kan het hart weer gelijktijdig laten samentrekken en de pompfunctie deels herstellen. Helaas werkt CRT niet bij alle patiënten even goed.

Of patiënten in aanmerking komen voor CRT wordt doorgaans met een ECG onderzocht. De selectie kan met speciale analyse van een MRI scan of echocardiogram worden verbeterd. Het ongelijktijdige samentrekken wordt met echo of MRI in beeld gebracht. Het gebruik van verschillende technieken en meetwaarden gaf veelal een andere uitkomst. Gelukkig waren er twee meetwaarden die voor zowel MRI als echo de juiste patiënten konden aanwijzen. Daarnaast is het belangrijk om de functie van de rechterhartkamer te beoordelen, omdat deze zowel de kans op respons als het voorspellen daarvan kan beïnvloeden.

Tenslotte is er een nieuw type pacemakerdraad onderzocht. Deze quadripolaire draad heeft vier elektroden waarmee het hart geprikkeld kan worden, in plaats van één. Deze elektroden geven de cardioloog meer opties om het CRT apparaat in te stellen. De elektroden moeten namelijk niet bij littekenweefsel of de zenuw naar het middenrif worden geplaatst. De quadripolaire linkerkamerdraad bleek een goede verbetering voor CRT. Bij veel patiënten was het belangrijk om de juiste elektrode in te stellen, om het grootste effect op de pompfunctie te bereiken. Bij sommige patenten had het gebruik van twee elektroden tegelijkertijd een nog groter effect op de pompfunctie.