Promotie: Strategieën voor implementatie en uitvoer van precisie-oncologie

De behandeling van kanker kent een zeer lange geschiedenis. Aan de ene kant is reeds veel vooruitgang geboekt, aan de andere kant is nog een lange weg te gaan voor we elke patiënt een behandeling aan kunnen bieden die zowel effectief, als veilig, als betaalbaar is. Mogelijk kan precisie-oncologie eraan bijdragen dit uiteindelijke doel te bereiken: door behandeling af te stemmen op de specifieke kenmerken van een patiënt, zijn of haar tumor, en het tumor micro-milieu, kan de effectiviteit toenemen, terwijl onnodige toxiciteit en kosten voorkomen kunnen worden. Als dit lukt met bestaande middelen, zou het bovendien de tijd en kosten voor ontwikkeling van nieuwe behandelingen besparen. De hierbij besproken strategieën komen allen voort uit die gedachte.