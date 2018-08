Promotie: Stapes chirurgie voor otosclerose

Otosclerose is een gelokaliseerde aandoening die gekenmerkt wordt door botgroei rond de stapes. Dit kan leiden tot een luchtgeleidingsgehoorverlies dat conservatief behandeld kan worden met hoortoestellen of chirurgisch met een stapedotomie. Bij een stapedotomie wordt de stapes gedeeltelijk verwijderd en vervangen door een prothese die gekrimpt wordt aan de incus. In dit proefschrift worden meerdere aspecten van stapeschirurgie voor otosclerose onderzocht.

Een systematisch literatuuronderzoek laat zien dat er onvoldoende bewijs is voor superioriteit van protheses met een grotere diameter ten aanzien van gehoorresultaten. Een rotsbeenmodel laat wel degelijk een klein verschil zien in het voordeel van protheses met een grotere diameter. Een systematisch literatuuronderzoek laat zien dat gehoorresultaten niet consequent in het voordeel zijn van één krimpmethode. De statisch significante resultaten waren consistent ten gunste van krimpen door middel van hitte vergeleken met handmatig krimpen en niet krimpen en ten gunste van handmatig krimpen ten opzichte van niet krimpen. Een intern gevalideerd predictiemodel laat zien dat de voorgaande chirurgische techniek, de hoofdoorzaak van falen van de eerdere ingreep en het type prothese dat tijdens de revisieoperatie geplaatst werd, geassocieerd zijn met behandelsucces na revisie stapeschirurgie. Dislocatie van de prothese is één van de positieve voorspellers voor succes na revisie stapeschirurgie. Dislocatie of krimpkwaliteit kunnen echter niet vastgesteld worden door middel van wideband acoustic immitance metingen. Een tweede predictiemodel laat zien dat preoperatieve aanwezigheid van vertigo, obliteratie van de ovale vensternis en het type prothese dat tijdens de revisieoperatie geplaatst werd, geassocieerd zijn met perceptief gehoorverlies na revisiechirurgie.