Promotie: Stap in de richting van een geneesmiddel voor de ziekte van Gaucher 

Effectief design van nieuwe medicijnen die biologische processen moduleren, vereist kennis van hoe substraten en liganden door hun complementaire enzymen en receptoren worden herkend. Remmers van glycaan-verwerkende enzymen kunnen zodoende worden gebruikt om een enzym in een specifieke route te beïnvloeden, om voorspelbare veranderingen in glycosylering van substraten te veroorzaken. Alen Sevšek deed onderzoek naar deze remmers.

Het functioneren van lysosomale katabolische routes hangt af van goed georkestreerde acties van een reeks enzymen. Lysosomale enzymen voeren hier precieze biochemische reacties uit die de substraten in kleinere componenten breken, welke vervolgens door de cel gerecycled of uitgescheiden moeten worden. Abnormale overmatige accumulatie van niet-gedegradeerde substraten veroorzaakt een verscheidenheid aan cellulaire disfuncties die mogelijk kunnen leiden tot een reeks pathologieën. Deze pathologieën staan algemeen bekend als lysosomale opslagstoornissen, of LSDs.

De ziekte van Gaucher (GD) is de meest dominante lysosomale opslagziekte. De aandoening wordt veroorzaakt door een mutatie in het glucocerebrosidase-gen, dat kan leiden tot verminderde activiteit van β-glucocerebrosidase (GBA, GBA1), het enzym dat verantwoordelijk is voor de hydrolyse van glucosylceramide (GlcCer). Een tekort aan GBA-activiteit kan resulteren in de accumulatie van ongedegradeerd GlcCer, wat leidt tot ernstige klinische symptomen.

Inhibitoren, zoals iminosugaren, kunnen de vouwing van GBA beïnvloeden en kunnen daarom worden gebruikt om misvouwing te voorkomen en het transport naar het lysosoom bevorderen. Voor zijn promotieonderzoek ontwikkelde Alen Sevšek krachtige inhibitoren voor het GD eiwit, gebaseerd op twee architecturen. Eén hiervan is verder ontwikkeld zodat het in het lysosoom uiteenvalt en het getransporteerde eiwit z'n werk kan doen. Deze stof gaf in celstudies de gewenste toename van de enzymactiviteit te zien en is een stap in de richting van een geneesmiddel voor de ziekte van Gaucher.